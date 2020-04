Maurizio Sarri, alla prima stagione in bianconero, ha dichiarato che in Italia c’è tanto odio verso la Juventus e ha ammesso di aver pianto per non aver avuto tanti successi.

Sarri: “Per la Juventus tanto amore, ma quanto odio dal resto d’Italia”

L’allenatore toscano ha partecipato al programma streaming su Juve TV, al quale hanno hanno preso parte precedentemente anche i giocatori. Il mister ha ammesso di aver sofferto molto: “Ho pianto per il calcio, dopo alcune sconfitte. Ma sono cose che succedono in carriera. E’ naturale avere segni di debolezza, da cui trovi motivazioni ed idee“.

Sarri ha sottolineato: “Per la Juventus c’è tanto amore, ma anche tanto odio in tutta Italia. Per tutti siamo favoriti dagli arbitri, però ti soffermi sui numeri e noti tutt’altro. Sono stato fischiato a Napoli e a Firenze ho ricevuto molti insulti. Questi episodi mi legano ancor più al club“.

L’esperienza inglese

L’allenatore della Juve dice di aver avuto un brutto rapporto con alcuni giocatori del Chelsea: “Per i primi 6 mesi ho avuto un rapporto conflittuale con alcuni di loro. Poi, alla mia partenza, piangevano tutti“. Sarri non rammarica l’Inghilterra: “Lì c’è la possibilità per molti giovani di avere un’opportunità. Detto ciò, non ci vivrei mai. Non capisco come facciano i nostri italiani a lavorarci. Per quanto riguarda la Premier, invece, mi manca perché c’è un alto livello tecnico. Gli stadi sono sempre pieni e i tifosi avversari ti chiedono foto“.