Fiorentina, Pezzella: “Ho sconfitto il Coronavirus, sarà strano senza pubblico”

News Fiorentina, Pezzella guarisce dal Coronavirus: l’annuncio via Instagram

News Fiorentina – Pezzella | E’ stato colpito anche lui, tra i calciatori della viola, dal Coronavirus. Il difensore argentino e capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato attraverso il suo profilo di Instagram dell’epidemia legata al virus, vissuta in prima persona. Sì, perché oltre a Vlahovic e Cutrone, primi calciatori del club viola ad aver contratto il virus, c’è anche lui tra quei giocatori che hanno vissuto l’allarme sulla propria pelle. E di questo, ne ha parlato ai microfoni del Real Betis, club che gli ha organizzato un’intervista. La società spagnola è una sua ex squadra e lui, con piacere, si è connesso ai canali social del club per scambiare due chiacchiere in merito alla situazione.

Ultime Fiorentina, le parole di German Pezzella

Ha voluto rompere il silenzio, il difensore e capitano della Fiorentina, German Pezzella. Le sue parole fanno felici i suoi tifosi: “Adesso sto bene, ho avuto paura, ma il virus è stato sconfitto. Sono guarito dal Coronavirus e ora voglio tornare più forte. La vita torna alla normalità, speriamo di poterla ritrovare al 100%”. Poi, lo stesso calciatore, ci tiene a ringraziare gli incredibili messaggi di affetto che ha ricevuto nel corso di questi difficili giorni: “Non riesco a rispondere a tutti, sono veramente tanti. Tutto questo affetto mi rende felice. Adesso voglio che tutto torni alla normalità, tornare a giocare senza tifosi sarà surreale. Speriamo di poter davvero arrivare alla soluzione, io comprendo quanto sia difficile trovarla in un momento così”.