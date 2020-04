Mercato Juventus: Higuain verso l’MLS, arrivano delle importanti dichiarazioni

Mercato Juventus: Higuain verso l’MLS?

Mercato Juventus Higuain | La stagione di Serie A è attualmente ferma, e intanto le nostre big continuano a studiare giorno dopo giorno le prossime mosse sul mercato. La Juventus in particolare vorrebbe apportare qualche modifica alla rosa, e occhio soprattutto all’attacco, dove potrebbero esserci diversi cambiamenti. Ronaldo e Dybala saranno ovviamente confermatissimi, mentre ad essere molto in dubbio sul futuro è Higuain, protagonista di un’annata piuttosto altalenante. Il Pipita non è di certo incedibile, e intanto nelle ultime ore sono arrivate delle dichiarazioni molto importanti da parte di Schelotto, tecnico dei LA Galaxy. Questo l’indizio di mercato riportato da Tuttosport

“Stiamo parlando di uno dei migliori attaccanti al mondo, averlo con noi sarebbe straordinario. Non sarà di certo facile, ma mai dire mai nel calcio. La sua famiglia la conosco bene personalmente, e in futuro sarebbe fantastico poterlo avere con noi”

News Juventus: rinnovo lontano per Higuain

Il futuro di Higuain potrebbe presentare tante sorprese, e intanto sull’attaccante argentino continuano a non placarsi le voci che lo vedono lontano da Torino la prossima stagione. Il rinnovo per ora non è stato ancora accennato, e la sensazione è che da qui a breve possa esserci un incontro decisivo. Non solo MLS, ma anche Sud-America, con una pretendente su tutte.