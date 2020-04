Mercato Inter: spunta Osimhen del Lilla

Calciomercato Inter: spunta Osimhen del Lilla

Ultime Inter, occhio ad Osimhen. L’Inter punta sui velocisti. Come riportato dalla gazzetta dello Sport, oltre a Timo Werner, Aubameyang, Jovic e Martial c’è anche il talento del Lilla tra gli obiettivi per l’attacco nerazzurro. Cosa hanno in comune tutte queste punte? Di sicuro la velocità. Conte ha chiesto un rinforzo in grado di ribaltare velocemente l’azione se i nerazzurri cederanno Lautaro Martinez.

Il nigeriano è l’ultimo gioiello del club francese, da cui l’anno scorso è uscito anche Pepe, in direzione Arsenal. Questa è stata la stagione della consacrazione del giovane che sogna il Real Madrid ma che prima potrebbe cimentarsi in un campionato complicato come quello italiano.

Il Lilla intanto fa circolare addirittura richieste vicine alla tripla cifra. Oggi è immaginabile un ridimensionamento visto il coronavirus, ma neppure troppo sostanziale, se è vero che su di lui ci sarebbe anche il Liverpool. L’Inter l’ha fatto seguire dai suoi scout e si è informata. C’è tempo ancora ma come accaduto con Pepe, il club francese non fa sconti.

Ultime Inter: occhio anche a Jovic

Intanto i nerazzurri hanno pronti anche altri nomi come quello di Luka Jovic. Il talento serbo piaceva già lo scorso anno. Lo scorso anno il Real Madrid arrivò primo, pagandolo 65 milioni ma a Madrid l’attaccante ex Francoforte non gioca praticamente mai.