Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha annunciato che il protocollo su cui la federcalcio stava lavorando è pronto e sarà consegnato al Governo.

Serie A, Gravina: “Protocollo sanitario pronto. Prima i controlli e poi si riparte”

Esultare è ancora presto, ma dopo giorni di tensione tra il Presidente del Coni e quello della Lega A, ora si può essere parzialmente più tranquilli. La stagione potrà ripartire, secondo quanto detto da Gravina a RaiRadio1: “Abbiamo elaborato un protocollo sanitario rigido, ma allo stesso tempo flessibile. Sarà consegnato domani ai Ministri Spadafora e Speranza. Prima controlleremo che non ci siano positivi, poi serviranno tre settimane di sicurezza. Per fine maggio o inizio giugno si riparte“. Dunque, gli auspici del Ministero della Salute sulla possibilità di poter cominciare gli allenamenti il 4 maggio saranno rispettati: “Ci stiamo attenendo alla data, cerchiamo di fare programmazioni” conclude Gravina.

Gravina attacca chi vuole la sospensione del campionato

Il Presidente della Federcalcio ha spiegato che la ripresa con la Coppa Italia è una decisione che spetta alla Lega Serie A. Poi ha anche specificato che l’intenzione è quello di far giocare ogni squadra nei propri stadi: “Mi auguro che sia possibile far giocare le squadre nei propri impianti, e se non sarà possibile troveremo una soluzione adeguata“. Non sono mancate le stoccate ai presidenti che non vorrebbero scendere in campo: “Chi invoca l’annullamento non vuole bene al calcio né agli italiani, poiché toglie loro la speranza di futuro e di ripartenza“.