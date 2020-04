Coronavirus, Ricciardi: “Nuova ondata in autunno, non anticipiamola”

Il rappresentante italiano presso l’Oms quest’oggi si è soffermato sul futuro meno prossimo dell’Italia, alle prese con la famosa fase 2 dell’epidemia di covid-19.

Covid-19, l’avviso dell’OMS

Consigliere scientifico del Ministero della Salute, oggi Walter Ricciardi avverte tutti sui rischi della ripartenza e delle scelleratezze che potrebbero essere commesse nel tentativo di anticiparla. Sul piano nazionale infatti si assiste ad un diverso atteggiamento e già la mancanza di uniformità potrebbe essere un fattore di rischio.

Queste le sue parole riportate da Repubblica: “Il periodo autunnale è, per combinazione di clima, fattori comportamentali e immunologici, adatto a far riemergere il virus. Ma è importante non andare troppo di fretta con le riaperture, altrimenti avremo la seconda ondata già in estate anziché nei mesi freddi“.

Ultime coronavirus, ecco perché la Lombardia ha fallito

Il professore ha sottolineato come la lotta al morbo dipenda, e sia stata in effetti differenti nei vari paesi per questo, da come lo Stato si interfaccia con l’epidemia. Il caso di Stati Uniti e Gran Bretagna, nazioni che si sono mosse in ritardo, è emblematico rispetto a quello di Germania e Corea del Sud. In questi ultimi paese infatti c’è stata una stretta connessione tra tra politica ed istituzioni mediche.

“Non c’è dubbio che i Paesi che hanno reagito meglio sono quelli che hanno utilizzato meglio le armi della diagnostica e delle tecnologie“, conclude Ricciardi, “l’esempio della Lombardia è eloquente: le migliori strutture non hanno offerto un valido aiuto in presenza di una gestione scoordinata dei pazienti cronici a casa o in strutture che non siano l’ospedale“.