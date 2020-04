Coronavirus: morto Norman Hunter, ex icona inglese e del Leeds

Coronavirus: deceduto Normal Hunter dopo aver contratto il Covid-19

Coronavirus Norman Hunter | Il nostro mondo è scosso ogni giorno sempre di più, e l’emergenza Coronavirus rischia di capovolgere completamente le nostre abitudini, partendo dalla vita di tutti i giorni. Il Covid-19 ha dimostrato ancora una volta di non risparmiare nessuno, e anche nel calcio ci sono stati parecchi scossoni e tragiche notizie. Oggi purtroppo ne è arrivata un’altra, direttamente dall’Inghilterra: è morto Norman Hunter, ex calciatore del Leeds e icona del calcio inglese. L’ex difensore aveva contratto il Covid-19, e lo scorso aprile era stato ricoverato in ospedale.

All’età di 76 anni le sue condizioni sono peggiorate in poco tempo, e da poche ore è arrivato il comunicato ufficiale e il cordoglio del Leeds: “Il suo vuoto non sarà mai colmato e la sua eredità non andrà perduta. Non è riuscito a vincere la partita più importante, quella contro il virus”. Questa la notizia riportata da Fanpage.it.

Coronavirus: ancora troppi decessi

Mentre il mondo apprende la tragica notizia in mattinata, ecco che la situazione non migliora affatto se si vanno a contare le altre vittime della pandemia. Purtroppo continua l’alto numero di decessi, tra cui molti medici. Questo il dato allarmante raccolto dalla nostra redazione.