Il Coronavirus non è nato in laboratorio, ma non è escluso che i ricercatori, al lavoro sul virus dei pipistrelli, abbiano contratto la malattia e l’abbiano diffusa accidentalmente.

La teoria del WP: il Coronavirus non è stato creato in laboratorio, ma possibile errore dei ricercatori

E’ esclusa l’ipotesi “complottista” per la quale il Coronavirus sia stato creato in laboratorio, per eliminare una fetta della popolazione, o per altri oscuri motivi. Ciò non toglie, che il virus possa essersi diffuso tra gli scienziati al lavoro sugli studi sulla trasmissione del Sars-Covid-19 tra pipistrelli e uomini. Quest’ipotesi è stata lanciata dal Washington Post, che ha posto dubbi sulle misure di sicurezza adottate dal Wuhan Institute of Virology. L’accusa non è provata, e il segretario di Stato degli USA Pompeo ha ribadito: “Ci sono ancora tante cose che non sappiamo. Ci servono risposte a queste domande“.

Capobianchi scettica: “Fuoriuscita? La comunità scientifica l’avrebbe comunicato”

Nei laboratori scientifici si lavora rispettando vari livelli di sicurezza. La direttrice del laboratorio di virologia all’istituto Spallanzani di Roma, Maria Rosaria Capobianchi, ritiene che sia inverosimile la fuoriuscita del virus per via di un errore umano: “Ci sono le procedure di controllo che minimizzano i rischi e i ricercatori sono scrupolosi nel seguire queste norme. Inoltre, la comunità scientifica comunica gli incidenti, così si rimedia l’errore. Tra di noi c’è fiducia. Si chiama Trust“. La ricercatrice prosegue ricordando episodi passati: “Si verificarono errori anche con Mers e Sars, ma c’è stata massima trasparenza. Anche con un nuovo patogeno l’avremmo saputo“.