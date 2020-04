Coronavirus, Jovic rischia il carcere: sarà processato in Serbia

Coronavirus, Jovic rischia tre anni di galera: il motivo riguarda la fuga in Serbia

Coronavirus – Jovic rischia il carcere | E’ stato al centro della polemica, il centravanti del Real Madrid, Luka Jovic. Il motivo è molto chiaro e riguarda la quarantena violata in questo momento di epidemia mondiale, legata al Coronavirus. Nelle scorse settimane si è accesa la polemica intorno all’attaccante serbo, per aver deciso di raggiungere la bellissima compagna Sofija Milosevic e festeggiare il suo compleanno. Era stato pizzicato dalle telecamere e le critiche sono prontamente arrivate da tifosi e non, seguite dalle sue personali scuse. Adesso però la situazione si è infittita, perché gli organi competenti lo hanno chiamato a rispondere in Tribunale. Il calciatore non doveva e per legge non poteva spostarsi in Serbia.

Real Madrid, l’attaccante Jovic potrebbe “cavarsela” con i domiciliari: la notizia

Non basta l’annata difficile vissuta, sportivamente parlando, ci si mettono anche i guai giudiziari a complicare la stagione a Luka Jovic. Sì, perché l’obiettivo numero uno del club azzurro, per il reparto offensivo del Napoli che verrà, rischia addirittura tre anni di carcere. Dovrà rispondere, davanti ai giudici e in Serbia, dell’accusa a suo carico. A Belgrado, in Tribunale, dovrà difendersi per evitare di finire in galera. Tra le ipotesi, come riportato dai colleghi spagnoli del Mundo Deportivo, c’è la multa di 1.275 euro oppure gli arresti domiciliari. Ciò che più preoccupa l’attaccante dei blancos però, è il rischio concreto di poter finire in manette, perché in Serbia non vorranno fare sconti.