Coronavirus Italia, tutte le date delle riaperture dei negozi: fase 2-3 [FOTO]

Coronavirus Italia: riapertura dei negozi, via alla fase 2 e 3

Coronavirus Italia riapertura negozi | L’Italia è in continua lotta contro il Coronavirus. Intanto, il nostro paese, è entrato da poco nella Fase 2 per sovrastare il Covid 19 dalla nazione. Dopo circa un mese di battaglie negli ospedali, si continua il duro lavoro di restrizioni. I numeri sono in in continua discesa, ma l’attenzione resta elevata. Intanto, l’Ansa ha comunicato le date indicative e ufficiose che il Governo si è prefissato per la riapertura di attività, negozi e ogni tipo di lavoro. L’Italia vuole ripartire, presto via alla Fase 3. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera per l’apertura di cartoleria, libreria e abbigliamento per bambini e neonati.

Notizie COVID-19: le date delle riaperture mese dopo mese

L’Italia è pronta a ripartire e l’Ansa ha comunicato (con la foto in allegato) tutte le date delle riaperture. Queste le date ufficiosa che il Governo si è prefissato per ripartire ed evitare il più possibile la crisi economica in ogni campo. Queste le date dall’ultima riapertura alle prime riaperture nelle prossime settimane.