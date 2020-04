Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di venerdì 17 aprile

Sta per cominciare la consueta diretta con la conferenza stampa della Protezione Civile, presieduta dal dott. Angelo Borrelli: in attesa di capire quando l’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19 potrà dirsi finita, si dibatte sulle modalità attraverso le quali affrontare la famosa fase 2.

Angelo Borrelli svela i dati della lotta al Covid-19

Come nei giorni scorsi, ci si attende ancora un ulteriore calo della pressione sulle strutture sanitarie a causa del coronavirus, sia come ricoverati che numero di malati in terapia intensiva. Si tratta del dato più affidabile, visto che gli altri (numero di contagi, decessi) non possono che seguire la realtà con almeno 10 giorni di ritardo e con troppe viariabili da considerare.

Il numero dei positivi è 106.962, incremento di 355 rispetto a ieri. Il calo della pressione sulle strutture sanitarie continua: i malati in terapia intensiva attualmente sono 2812 (ieri furono 2936). La maggior parte dei pazienti (78.364) continua Il numero dei deceduti oggi purtroppo è di 575 persone (ieri le vittime erano state 525) mentre il numero di guariti è di 42.726, ieri invece furono 40.164: anche questo è un “record” dall’inizio dell’emergenza. I tamponi sono stati 65.705: Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 18,8 tamponi fatti, il 5,3%. Il dato più basso all’inizio dell’epidemia.



Il commento è affidato al prof. Franco Locatelli: “Se ci riportiamo indietro di sole 2 settimane, c’erano 4063 ricoverati nelle terapie intensive, oggi siamo a poco più di 2800. A questo punto c’è maggior raggio nella gestione non solo dei malati covid-19 ma anche degli altri”.