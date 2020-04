Coronavirus Germania, lotta contro il virus: epidemia gestibile

Coronavirus Germania Ministro Spahn | Mentre l’Italia e il resto del mondo continuano la lotta al Coronavirus, in Germania i numeri sono confortanti. A partire da oggi, infatti, in Germania, la situazione è tornata gestibile. La lotta al Coronavirus da parte dei tedeschi prosegue in maniera positiva. Sono poco più di 4 mila le vittime rispetto agli oltre 20 mila o quasi di Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti. La pandemia in Germania è sotto controllo e a confermarlo è stato lo stesso Ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. Misure adottate in maniera eccellente da parte dei tedeschi secondo il Ministro, con il paese che ha agito in maniera corretta per prevenire ed evitare situazioni come in altri paesi. Superata la prima ondata, ora bisogna continuare a tenere alta la tensione.

In Germania ad inizio maggio si potrà tornare alla vita normale ma con qualche restrizione. Intanto, il 30% dei letti di terapia intensiva negli ospedali e strutture sanitarie sarà tenuto libero per i pazienti che saranno infetti da Covid-19. La Germania ha come obiettivo di non sovraccaricare gli ospedali dell’emergenza coronavirus. Per questo, in queste settimane, si aumenterà il personale sanitario.

Intanto, il Governo Federale tedesco ha eleborato l’app Corona-Dantenspende, per monitorare la diffusione del coronavirus in Germania. Attualmente è in fase di sperimentazione e allo sviluppo dell’app hanno collaborato anche le Forze armate tedesche.