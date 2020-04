Vincenzo De Luca usa parole forti contro le Regioni italiane che spingono alla ripartenza, e minaccia di chiudere i confini della Campania

Coronavirus, De Luca non ci sta: “Loro aprono? Io chiudo i confini della Campania”

In questo periodo d’emergenza sanitaria, il Governatore della Campania ha usato misure molto restrittive per evitare la diffusione del virus nella Regione. Pensa che sia rischioso poter affrettare i tempi della Fase 2, ossia della convivenza con il Coronavirus, e ha usato parole forti contro i suoi colleghi. Nel corso della sua classica conferenza per fare il punto della situazione, De Luca ha espresso il suo malcontento: “Se le Regioni più colpite dovessero riaprire, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo un’ordinanza per vietare l’ingresso dei cittadini provenienti dalle zone con contagi ancora in corso“. Un chiaro segnale di sfida al Presidente della Lombardia.

L’attacco diretto alle Regioni “non responsabili”

De Luca ha attaccato le scelte di Fontana, Zaia e altri Presidenti: “Se una Regione oggi accelera in maniera non responsabile e non coerente con i dati del contagio, rischia di rovinare tutta l’Italia“. Il Presidente della Campania rivendica il lavoro fatto, ed ecco quanto scritto da Il Mattino: “Noi ci siamo salvati assumendo delle decisioni due settimane prima del Governo. Lo abbiamo fatto grazie alla responsabilità dei nostri cittadini“. Le scelte prese sono legate soprattutto dall’alta densità abitativa: “Siamo dinanzi a problemi seri, bisogna affrontarle con tutto il rigore necessario“.