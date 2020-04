Coronavirus, l’app per i contagi: via libera, si chiamerà “Immuni”

Coronavirus, un’app che traccerà i contagi: via libera per la realizzazione del software

Coronavirus: L’app che traccerà i contagi. E’ la nuova idea venuta fuori, con la firma imminente del del commissario straordinario all’emergenza sanitaria, Domenico Arcuri. Prenderà il nome di ‘Immuni’ il software che permetterà di aggiornare e tracciare i contagi dell’intera Nazione. E’ il modo per tenere sotto controllo tutta l’emergenza che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese. La notizia la lanciano i colleghi de La Repubblica, che rivela le interessanti novità in merito alla questione.

L’app Immuni: ecco come funzionerà il software

Sarà un’applicazione della Bending Spoons e andrà ad occuparsi degli aggiornamenti che ci saranno in merito ai contagi del Coronavirus. La precisazione è che ognuno di noi non sarà obbligato a scaricarla tramite i nostri dispositivi elettronici, ma soltanto per chi vorrà. Funzionerà via Bluetooth e si potrà entrare in collegamento con chi è positivo al Coronavirus, così da tracciare la vicinanza di una persona e i potenziali contagi in quel luogo. L’app, al suo interno, conserverà – sempre anonimamente – i dati di un contagiato, così da evidenziare gli eventuali rischi a chi è entrato in contatto nel corso della giornata e nelle vicinanze.