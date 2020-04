Calciomercato Torino: Choupo-Moting torna nel mirino

Calciomercato Torino: Choupo-Moting è ancora un obiettivo. Un’idea mai svanita. Come riportato da Tuttosport, il Torino cerca il colpo in attacco dal PSG. Non uno del calibro di Mbappé, Neymar, Cavani e Icardi. Il Toro valuta la possibilità di ingaggiare Eric Maxim Choupo-Moting, calciatore tedesco naturalizzato camerunese da due stagioni in forza al Psg. Classe ‘89, ha compiuto 31 anni il 23 marzo, vanta una lunga militanza nella Bundesliga, e una parentesi di un anno allo Stoke City in Premier.

Anche in Nazionale ha segnato tanto, 15 gol, in 55 gare, con i Leoni indomabili. Cinque, invece, i gol stagionali con il Psg: 3 in Ligue1 (9 partite), una in Coppa di Francia (3) e una in Coppa di Lega (2).

L’occasione per il Toro è ghiotta anche perchè Choupo-Moting è in scadenza, con il Psg, motivo per cui l’investimento sarebbe da concentrare sul contratto.

Ultime Torino: ecco il contratto

Per convincerlo basterebbero 2 milioni netti più bonus per due stagioni, con eventuale opzione per una terza. Ergo l’attaccante, in due annate, andrebbe a guadagnare quanto riceve attualmente in una singola annata a Parigi. Una cifra alta ma non impossibile per le casse del Torino che in questo modo avrebbe a disposizione un attaccante di valore e dal peso internazionale.