Ultime Napoli: Mertens e Milik non rinnovano, Inter e Juve ci provano

Calcio Mercato Napoli Mertens Milik Inter Juve | Il Napoli non sblocca la situazione legata ai rinnovi di contratto. Fermi quasi tutti i rinnovi, anche quelli più vicini alla firma come Maksimovic e Zielinski. Intanto, prima dell’emergenza Coronavirus, il rinnovo ad un passo sembrava quello di Dries Mertens. L’attaccante belga è in scadenza il prossimo giugno e si libererà a costo zero se non rinnoverà con il Napoli. L’accordo economico sembrava raggiunto con De Laurentiis nelle scorse settimane, dove c’è stato un incontro tra le due parti di persona all’Hotel Vesuvio. Poi qualcosa è cambiato. Ora c’è l’Inter che spinge per acquistare Mertens a parametro zero. Stesso discorso vale per Milik, finito nel mirino di Juventus e Milan.

Calciomercato Napoli: Mertens e Milik non rinnovano, gelo con De Laurentiis

Come riportato dal Corriere dello Sport, il rinnovo di Mertens è al momento fermato. E’ calato il gelo tra il presidente De Laurentiis e l’attaccante belga in merito alla situazione legata alle multe post ammutinamento dello scorso novembre. Lo stesso accade con Arek Milik. L’attaccante polacco non vuole rinnovare e ora vuole andare via. Troppo alta la clausola da 100 milioni di euro, proposta dal Napoli nel rinnovo, che inoltre presenta un ingaggio troppo inferiore rispetto quanto chiede il calciatore. Per entrambi oggi l’addio è più vicino, ma possono restae in Serie A.