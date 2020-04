Calciomercato Napoli, Mertens verso l’Inter: c’è l’offerta

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Napoli: offerta dell’Inter per Mertens

Calcio Mercato Napoli Mertens | Il Napoli si sta dimostrando una delle squadre più attive sul mercato in queste ultime settimane, e l’obiettivo principale della squadra azzurra è senza dubbio quella di rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato. Gattuso sembra aver ormai delineato le proprie gerarchie, e le sue scelte condizioneranno non poco anche le scelte nella prossima finestra estiva. Particolarmente spinosa è la situazione legata a Dries Mertens, dapprima ad un passo dal rinnovo, a adesso nuovamente al centro di numerose voci di partenza.

Su di lui continua ad esserci l’interesse da parte di numerose pretendenti, una su tutte l’Inter, pronta a sferrare un assalto importante per il giocatore belga. Proprio a proposito di questo è arrivata nelle ultime ore una notizia molto importante: stando a quanto riportato da Tuttosport, pare che i nerazzurri siano pronti ad offrire un biennale con opzione per il terzo anno a Mertens, il tutto con un ingaggio da 5 milioni di euro più bonus.

News Napoli: Mertens tra Inter e Chelsea

Il rinnovo di Mertens non è più così sicuro, e nelle ultime settimane sono tornati a galla tanti dubbi. L’attaccante belga è conteso tra Inter e Chelsea, e proprio i Blues pare non si siano stati con le mani in mano: la squadra londinese ha mosso i primi passi nell’operazione.