Calciomercato Napoli, Meret conteso tra Inter e Milan

Calciomercato Napoli: Meret scatena il derby di mercato

Calcio Mercato Napoli Meret | In Serie A continua a proseguire il mercato, e sebbene le operazioni siano diretta ancora da casa, le principali squadre del nostro campionato non vogliono perdere tempo in vista dell’estate. Possibile infatti che nella prossima finestra estiva ci possano essere tante sorprese, specie per il Napoli, senza dubbio uno dei club più attivi in questi ultimi mesi. La squadra azzurra vorrebbe apportare delle modifiche alla rosa, ma allo stesso tempo blindare anche qualche gioiello, come per esempio Alex Meret.

Il portiere azzurro è stato protagonista di una buona stagione, e il suo indubbio talento ha suscitato tantissime attenzione soprattutto in Italia, con Inter e Milan alla finestra. Il 23enne potrebbe scatenare un vero e proprio derby di mercato, con i nerazzurri che stanno già pensando ad un vice Handanovic, e con un Diavolo che sta mettendo in preventivo la partenza di Donnarumma. A riportare la notizia La Gazzetta dello Sport.

News Napoli: Meret è quasi incedibile

Inter e Milan hanno intenzione di fare sul serio per Meret, ma strapparlo al Napoli non sarà affatto un’impresa facile. De Laurentiis giudica il portiere quasi incedibile, ovvero a patto che arrivi un’offerta folle e irresistibile. Insomma il Napoli blinda il suo pupillo, in attesa delle prossime mosse da parte delle pretendenti.