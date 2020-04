Calciomercato Lazio: c’è l’offerta per Ciro Immobile da 50 MLN

Calciomercato Lazio: Ciro Immobile nel mirino dell’Everon

Calciomercato Lazio: c’è l’offerta per Ciro Immobile. La notizia che arriva dall’Inghilterra è preoccupante. La Premier in corsa per Immobile. L’Everton di Carlo Ancelotti, infatti, starebbe facendo sul serio per Ciro Immobile: come riportano i media inglesi Ancelotti vorrebbe offrire 50 milioni di sterline per l’attaccante della Lazio per portarlo in Premier League. Il tecnico ex Napoli vorrebbe completare il pacchetto inserendo anche il cartellino del giovane Moise Kean. La Lazio fino ad ora ha sempre dimostrato di mal digerire le contropartite: Kean in Inghilterra non ha fatto bene, 1 sola rete e molte volte in panchina.

Nemmeno con l’avvento di Ancelotti l’attaccante ex Juventus non è riuscito quasi mai a scalzare dal posto di titolare Calvert Lewin. Dopo la partenza di Lukaku, all’Everton non hanno mai ritrovato un bomber di razza.

Per questa ragione avere Immobile potrebbe rappresentare un nuovo inizio. Calvert-Lewin, con 8 reti, ha fatto benissimo con Ancelotti, che vorrebbe però affiancargli un attaccante d’area come Immobile.

Ultime Lazio: Immobile cosa farà?

Difficile parlare di addio per la punta che vorrebbe giocare gli Europei nel 2021. Per far questo restare alla Lazio dove ha fatto benissimo potrebbe rivelarsi decisivo. Ma le sterline inglese, tante, potrebbero far cambiare idea al ragazzo che vanta già due esperienze, infelici, all’estero in Bundesliga ed in Liga.