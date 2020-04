Calciomercato Lazio: Luiz Felipe via per 40 milioni

Notizie Lazio, Luiz Felipe può finire al Barcellona. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrale piace a mezza Europa.

Per Lotito sarebbe una cessione da favola perchè il calciatore è costato meno di un milione, anche perché giocava in uno sconosciuto club della Serie D brasiliana (l’Ituano). Adesso la Lazio può cederlo per una cifra vicina ai 40 milioni.

Sarebbe questa la cifra che il Barcellona potrebbe presto mettere sul piatto.

Il difensore «rischia» di trasformarsi nell’ennesimo crac di una società, la Lazio, brava a scovare talenti inespressi ed a valorizzarli. Il difensore brasiliano, che ha anche passaporto italiano perché parte della sua famiglia emigrò dal nostro Paese, è stato già visionato per 5 volta dagli spagnoli.

All’inizio sembrava una voce un po’ forzata, l’interesse del Barca è invece assolutamente reale. Il club catalano ha inserito il laziale nella short list dei possibili rinforzi per la difesa.

Al momento non c’è stata ancora alcuna mossa concreta, ma il budget è già fissato ed è di 30-40 milioni, vicino alla richiesta di Lotito. Dal punto di vista strettamente economico sarebbe un affarone per la Lazio. Il d.s. Tare lo pescò nella serie D brasiliana come per Strakosha. Tare insomma ci ha sempre creduto, ma neppure lui si aspettava una crescita così importante.

Ultime Lazio: proposto il rinnovo

Intanto, il club sta invece provando a blindarlo, a fargli rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Anche perché l’attuale ingaggio del brasiliano (poco meno di un milione a stagione) non è più in linea con il valore del calciatore che in Spagna percepirebbe molto di più.