Calciomercato Juventus, Milik è un obiettivo: è un’idea di Sarri

Calciomercato Juventus, Milik è un obiettivo di mercato

Calciomercato Juventus – Milik | Non è solo una suggestione, è un’idea concreta per il mercato che verrà. Sì perché Maurizio Sarri lo ha avuto poco a disposizione nella sua parentesi partenopea, ma ha avuto modo di osservarlo da vicinissimo. Arkadiusz Milik andava a sostituire Gonzalo Higuain nella seconda annata di Sarri al Napoli e potrebbe ripresentarsi lo stesso scenario adesso, con i colori juventini a fare da sfondo. A rivelare la notizia è Ciro Venerato, esperto di calciomercato e lo ha fatto ai microfoni di CalcioNapoli24. L’ipotesi non è così impossibile, nonostante i difficili rapporti tra Juve e Napoli dopo l’acquisto di Gonzalo Higuain, appunto, di qualche stagione fa.

Ultime Juventus, Milik sul taccuino di Paratici: il colpo ‘gobbo’ al Napoli

Non c’è solo Gabriel Jesus sulla lista di Fabio Paratici. Stando alle indiscrezioni lanciate dall’esperto di mercato di Rai Sport, ci sarebbe finito anche Arkadiusz Milik e il motivo è molto semplice. E’ un pallino di Maurizio Sarri, che avrebbe voluto vederlo di più in campo – anche se Mertens lo sostituì alla grandissima – nel suo trascorso a Napoli. Potrebbe ritrovare il suo 99 alla Juventus, se le cose dovessero andare come annunciato da Ciro Venerato.

Il club azzurro, dal canto suo, vorrebbe evitare di rinforzare ulteriormente la Juventus e le richieste economiche potrebbero dunque schizzare alle stelle. La società di Andrea Agnelli sarebbe anche disposta a far follie, se il proprio allenatore dovesse dare il benestare sulla trattativa, ma ci sono ulteriori cose da capire. Un’altra possibilità, infatti, sarebbe quella di prelevarlo a zero per il 2021, considerando la scadenza fissata del suo contratto, proprio al 30 giugno di quell’anno. E il Napoli verrebbe beffato due volte: da Sarri e da Milik stesso.