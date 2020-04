Gianluigi Buffon ha firmato il rinnovo con la Juventus per un altro anno. Il portiere resterà nel terzetto a guardia della porta della Vecchia Signora anche la prossima stagione

Buffon firma il rinnovo: ancora 1!

Buffon, 42 anni compiuti a gennaio, non ha intenzione di ritirarsi, e ha firmato il rinnovo fino al 2021 con la Juventus con lo stesso ingaggio. Il suo contratto sarebbe scaduto quest’anno, ma l’obiettivo di Gigi sarà quello di vincere la Champions e lo scudetto davanti i propri tifosi. Invece, lo scenario prossimo della Serie A e del calcio in generale, è molto triste. Qualunque trionfo sarà accolto da uno stadio vuoto, e non è sicuramente la fine che avrebbe immaginato il numero uno della Juve.

Gigi, superstite di Germania 2006

Buffon è il portiere titolare della Coppa Italia, discorso diverso per quanto riguarda Champions e campionato. Sicuramente fino alla fine della stagione, aggiungerà qualche altra presenza in Serie A. Inoltre, Gigi ha raggiunto il primato nella classifica delle presenze in Serie A. Giocando anche il prossimo anno, allungherà ulteriormente da Maldini fermo a 647 partite. Lapo Elkann, imprenditore e tifoso bianconero, ha accolto così a RaiRadio1 la notizia: “Non sapete quanto godo. Gianluigi è una persona fantastica, un grande campione“. Dunque, altro giro, altra corsa per il Portiere Campione del Mondo del 2006, l’unico ancora giocatore di quella magnifica squadra.