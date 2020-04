Calciomercato Juventus: Gabriel Jesus nel mirino, Guardiola alza il muro

Calciomercato Juventus: Gabriel Jesus è un obiettivo concreto, ma il City non è convinto di cederlo

Calcio Mercato Juventus Gabriel Jesus | Il mercato di Serie A continua ad essere molto intenso, e in queste ultime settimane la maggior parte dei club italiani sta cercando di portare avanti più operazioni possibili in vista dell’estate. La prossima finestra sarà senza dubbio incandescente, e soprattutto la Juventus non starà di certo con le mani in mano. L’obiettivo principale dei bianconeri è quello di prendere un attaccante, magari di talento e che sia in grado di dare un guizzo in più al reparto offensivo.

Nel mirino ci sono tanti giocatori forti e interessanti, ma uno dei nomi più suggestivi è quello di Gabriel Jesus. Il centravanti brasiliano sta facendo benissimo con la maglia del Manchester City, e al momento è considerato come uno dei migliori prospetti in Europa. Il prezzo? Per ora non se ne parla, anche perchè Guardiola pare voglia bloccare tutto sul nascere: Gabriel Jesus non si tocca, alzato il muro. Questo quello riportato da cm.com.

News Juventus: assalto a Kane?

Con un Gabriel Jesus ormai quasi impossibile da raggiungere, possibile che la Juventus possa piombare concretamente su un altro bomber di Premier League: Harry Kane. Il gigante inglese è un obiettivo già da qualche tempo, e negli scorsi giorni è arrivata una notizia che fa ben sperare i bianconeri.