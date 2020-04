Calciomercato Inter: Werner al posto di Lautaro

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: Werner può arrivare in attacco

Ultime Inter: c’è Timo Werner per l’attacco. In caso di cessione di Lautaro Martinez il club nerazzurro, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sa già cosa fare.

Oltre ai soliti nomi ambiti come quello di Aubameyang, ce n’è uno in Bundesliga che stuzzica più di tutti per età e gol fatti.

I suoi numeri parlano chiaro, come Lautaro e forse anche di più. L’attaccante dell’Arsenal oggi è un nome che va considerato in ribasso rispetto alle indicazioni di qualche settimana fa e per questo Werner potrebbe essere invece l’affare giusto.

L’Inter ragiona in maniera più futuribile, per trovare il partner di Lukaku. A Lipsia c’è Timo Werner, che al d.s. Ausilio piace da tempi «poco» sospetti. È il prototipo del calciatore perfetto: già affermato in campo europeo.

Anche quest’anno segna a ripetizione. Solo Immobile e Lewandowski hanno segnato più di lui ma non ancora al punto di essere inarrivabile, anche per il club nel quale gioca.

Ultime Inter: la clausola di Werner

Il tedesco ha una clausola da 60 milioni di euro ma anche qualche problema accessorio: la clausola sarebbe valida solo entro il mese di aprile, da maggio in poi andrebbe invece trattato il prezzo con il Lipsia. L’Inter non avrebbe problema a pagare quella cifra ma non entro aprile visto che aspetta l’addio di Lautaro ed il riscatto di Icardi.

Sul calciatore, inoltre, c’è anche il Bayern fin dalla scorsa estate ma occhio anche al Liverpool che si è mosso su indicazione di Jurgen Klopp.