Calciomercato Inter: per Icardi spunta l’Atletico Madrid

Ultime Inter: Icardi all’Atletico? Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri potrebbero ritrovarsi con il problema Icardi ancora una volta.

Il PSG non ha ancora riscattato il calciatore che se dovesse tornare a Milano dovrà essere ceduto da Marotta ed Ausilio.

Tuttavia le pretendenti non mancano. Oltre alla Juventus e al Real Madrid, ci sarebbe anche l’Atletico di Simeone.

I Colchoneros potrebbero rappresentare l’approdo a sorpresa del centravanti, nel caso in cui Maurito e la moglie-agente Wanda Nara non accettassero il riscatto del cartellino da parte del Paris Saint-Germain. Non sono mancate indiscrezioni in questo senso nel corso degli ultimi mesi.

Quando l’emergenza Coronavirus ha costretto a interrompere le competizioni calcistiche, Icardi e Wanda hanno lasciato Parigi per tornare a Como. Il Psg sembra comunque intenzionato ad esercitare il riscatto ma Icardi potrà decidere di non firmare e restare in Francia. La moglie-agente non sembra entusiasta di Parigi. La preferenza andrebbe a un ritorno in Italia. L’Inter freme per sapere se avrà subito a disposizione i 70 milioni del riscatto per investire ancora.

Ultime Inter: Atletico, perchè no?

Per gli spagnoli Icardi non è solo un’idea. Ci sarebbero già stati alcuni contatti tra Wanda e Diego Pablo Simeone. Al club serve una prima punta di qualità, a gennaio volevano Cavani ma alla fine non se ne è fatto nulla. Il numero 7 potrebbe arrivare a zero visto che è in scadenza.