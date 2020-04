Ultime Inter: spunta Osimhen del Lilla, ma l’agente chiude le porte

Calcio mercato Inter Osimhen Lille agente Serie A | L’Inter studia molti calciatori e sonda molte piste in attacco in vista della prossima stagione. Lautaro Martinez è un serio obiettivo di Real Madrid e Barcellona che faranno di tutto per portarlo via dalla Serie A. Dunque, l’Inter, mette in lista una serie di calciatori che potrebbero sostituirlo. Tra i tanti ci sono i nomi principali come quelli di Timo Werner, Aubameyang, Jovic e Martial. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra questi spunta anche quello di Victor Osimehn, attaccante del Lille classe 1998 che in questa stagione ha messo a segno 18 gol. Su un suo possibile approdo in Serie A però parla proprio il suo agente con dichiarazioni molto forti.

Calciomercato Inter, l’agente di Osimhen: “Italia razzista, non verrà in Serie A”

Jean-Gerard Benoit Czaika, agente di Victor Osimhen del Lille, ha chiuso le porte alla Serie A e all’Inter. Queste le parole usate su un possibile approdo al calcio italiano direttamente al quotidiano online Interdipendenza.net: “Assolutamente no, con l’Inter non c’è nulla al momento. Io non credo possa approdare in Serie A e completare il suo percorso di crescita in Italia. Nel paese italiano c’è un problema importante: si chiama razzismo”.