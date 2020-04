Calcio mercato Inter, Setién avvicina Lautaro Martinez e Neymar

Calciomercato Inter Lautaro Martinez Barcellona Neymar Setien | Quique Setién, allenatore del Barcellona, è uscito allo scoperto con dichiarazioni importanti riguardo il calciomercato. Il tecnico dei blaugrana ha parlato a Cadena Ser nelle ultime ore, in particolare ha risposto ad una domanda su Lautaro Martinez e Neymar. Entrambi i calciatori sono in cima alla lista del club catalano per la prossima stagione. L’interesse del Barcellona per Lautaro è ormai evidente da mesi ed è stato annunciato anche dal suo agente, proprio per questo l’Inter si sta guardando intorno per non restare senza sostituto. Tra i tanti obiettivi in attacco spunta anche Timo Werner del Lipsia.

Questa alcune delle parole di Quique Setien alla nota radio spagnola Cadena Ser. L’allenatore ha parlato di Messi e tanto di mercato in queste ultime ore.

“Spero di avere ancora con me Messi il prossimo anno. Lo convinceremo a restare perché abbiamo un progetto vincente. Neymar o Lautaro Martinez? Per me vanno bene entrambi. Stiamo parlando di due grandi calciatori. Rakitic non ci ha mai comunicato di voler lasciare il club, mai mi è stato comunicato dalla società. Con me ha giocato molto ed è fondamentale, può continuare a farlo ancora in futuro”.