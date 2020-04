Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: il Barcellona rompe il silenzio

Calciomercato Inter, arrivano nuove notizie direttamente dai vertici del Barcellona: ecco l’annuncio del club

Calciomercato Inter – Lautaro Martinez | Sono insistenti le voci che vedono il centravanti argentino lontano dalla società nerazzurra. Il ‘toro’ Lautaro Martinez è al centro delle discussioni di mercato, che lo vedono in maglia catalana per la prossima stagione. In Spagna continuano ad alimentare le voci, con l’ex attaccante del Racing pronto all’addio dall’Italia. Via diretta verso il connazionale Lionel Messi, che lo aspetterebbe a braccia aperte al Barcellona. Il club blaugrana, però, dovrà fare i conti con l’Inter, che non andrà a svenderlo. Conteranno molto le volontà dello stesso giocatore argentino.

Ultime Inter, Lautaro Martinez: “E’ il nostro primo obiettivo”. L’annuncio del Barcellona

Arrivano nuove news legate a Lautaro Martinez, questa volta direttamente dai vertici del Barcellona. Sì, perché dall’Argentina, precisamente dal quotidiano La Nacion, rivelano le parole della segreteria tecnica, in merito all’acquisto del centravanti nerazzurro. Quelle che seguono, sono le parole che arrivano direttamente dal Barcellona: “Non si può dire oggi, quello che accade domani. Il calciomercato è imprevedibile, vedremo quello che succede. Lautaro Martinez sicuramente è il primo nome che seguiamo, ma andiamo comunque a valutare quelle che sono le alternative”. C’è sicuramente da capire quanto sarà possibile per il Barcellona, arrivare all’attaccante argentino, considerando la situazione difficile che vivrà anche il panorama calcistico, sul mercato. Le pretese economiche dell’Inter saranno alte, e andranno a scontrarsi con la poca disponibilità del Barcellona, che potrà finanziare l’acquisto solo attraverso importanti e onerose cessioni.