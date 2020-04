Calciomercato Inter, Brozovic nel mirino del Liverpool

Calciomercato Inter: Brozovic, il Liverpool in agguato

Calcio Mercato Inter Brozovic | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e nel corso di queste ultime settimane le principali squadre del nostro campionato stanno cercando di portare avanti più operazioni possibili in vista dell’estate. L’Inter in particolare non si sta fermando un attimo, e da qui a breve potrebbero arrivare sia colpi in entrata, che possibili cessioni. L’impatto di Conte sull’ambiente nerazzurro è stato molto importante, a tal punto da influire in maniera decisiva anche sulle scelte e obiettivi di mercato.

Servirà blindare qualche pezzo grosso, come ad esempio Brozovic, pedina fondamentale nelle gerarchie del tecnico pugliese. Il centrocampista croato è stato protagonista dell’ennesima buona stagione, e nelle ultime ore pare sia arrivata una notizia piuttosto importante su di lui: stando a quanto riportato dal Daily Express, sembra che il Liverpool abbia messo nel mirino Brozovic. Un’investitura importante, e che se dovesse trasformarsi in offerta concreta, ecco che potrebbe far vacillare non poco il giocatore.

Ultime Inter: rinnovo in stallo per Brozovic?

Il Liverpool potrebbe davvero decidere di puntare su Brozovic in estate, e l’Inter in tal caso dovrà assolutamente cercare di tutelarsi. Il rinnovo è l’unica squadra, ma se prima sembrava già ultimata l’operazione, ad oggi non si può dire lo stesso. C’è stallo.