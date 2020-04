L’ex allenatore del Milan Marco Giampaolo è ai box da mesi, e dopo lo stop potrebbe allenare per la prima volta un club straniero: si fa avanti il Fenerbache.

La rivincita di Giampaolo: pronto per la panchina del Fenerbache

Marco Giampaolo è stato esonerato 6 mesi fa dal Milan e, secondo quanto riportato da La Stampa, il Fenerbache è fortemente interessato all’ingaggio del tecnico. Il club turco naviga a metà classifica ed è lontano dai posti per qualificarsi alle coppe. Ci sono 13 punti di differenza tra la prima, il Trabzonspor, e la società di Istanbul.

L’ex allenatore di Samp e Milan non ha mai avuto un’esperienza all’estero, e questa potrebbe essere un’occasione di rivincita dopo l’avventura sfortunata con i rossoneri. Dopo sole sette partite ha dovuto salutare Milanello, tra incomprensioni e scetticismo. Adesso è il momento di voltare pagina. E al Milan converrebbe parecchio: risparmierebbe un anno di ingaggio, vale a dire circa 4 milioni di euro.

Ultime mercato Milan: mamma li turchi!

Il presidente Ali Koc dei “Canarini Gialli” appare interessato a Giampaolo per la sua capacità di allenare i giovani. Il numero uno del Fenerbache ha già dovuto rimediare a inizio marzo affidando la panchina ai vice allenatori, poiché Ersun Yanal non stava convincendo la società. Ora il calcio è fermo anche in Turchia, ma per la ripartenza il candidato principale sembra essere proprio il mister italiano.