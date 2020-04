Serie B, Stellone troppo esoso con il coronavirus: l’Ascoli lo esonera

Roberto Stellone è stato esonerato dall’Ascoli: la società picentina ha chiaramente ammesso che tale decisione è maturata anche a causa dell’emergenza covid-19.

Esonero per Stellone, colpa del Covid-19

I rumour si rincorrevano già da qualche tempo a dirla tutta, ma come chiarito dallo stesso club, questa situazione d’emergenza ha reso tutto insostenibile. Nel comunicato ufficiale dal Del Duca infatti, si legge proprio che l’esonero del tecnico romano è avvenuto “per intervenuta eccessiva onerosità anche in relazione alla durata dei rispettivi contratti“. Sempre nella nota si evince come tra le parti (società e mister) si sia prima tentata una strada diciamo così, “conciliativa“, per salutarsi in modo pacifico. Il contratto del mister infatti aveva una scadenza prevista per il 2021: decisamente troppo in là, in tempi di crisi.

Venendo a mancare l’accordo, allora il presidente ha deciso di procedere al sollevamento dall’incarico del mister e del suo staff. Squadra affidata temporaneamente al tecnico della Primavera Guillermo Abascal. Tra l’altro, già a gennaio Pulcinelli aveva esonerato Paolo Zanetti.

Quando ricomincia la Serie B?

Nella decisione ha pesato chiaramente anche l’incertezza che aleggia sulla ripresa del campionato cadetto. Mentre infatti in Serie A si comincia a parlare di una data, individuabile intorno ai primi di giugno, così non sarà per il secondo campionato nazionale. Il volume d’affare inferiore ed i dubbi sull’attuabilità del protocollo anti-contagio tengono tutti con il fiato sospeso al momento. Possibile che si riprenda più tardi, rispetto alla massima serie.