Serie A, Spadafora: “Lavoriamo per gli allenamenti il 4 maggio”

Coronavirus | Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato ancora della ripresa della Serie A come riportato da cm.com. Il numero uno dello Sport italiano ha provato a chiarezza sulla questione della ripresa della Serie A. Il Ministro ha spiegato la posizione attuale in merito al ritorno in campo anche solo per gli allenamenti:

“Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria.

Solo dopo questo ulteriore step potremo capire come, se e quando potremo riaprire le competizioni sportive di ogni livello. La ripresa il 4 maggio dovremo confermarla appena sarà possibile. Speriamo di poter tenere questa data come buona che però riguarda soltanto gli allenamenti a porte chiuse.

In questo momento la preoccupazione va solo allo stato sanitario delle persone, non c’è spazio per altro, serve pensare alla situazione del Paese intero”.

Ultime Coronavirus, è ormai polemica tra Malagò e Gravina

Le parole arrivano a margine della polemica che imperversa da giorni da parte del presidente del CONI Giovanni Malagò ed il numero uno della FIGC Gabriele Gravina. I due numeri uno delle rispettive federazioni hanno pareri discordanti sulla ripresa che Gravina vorrebbe accelerare il più possibile mente Malagò auspica venga posticipata ancora.