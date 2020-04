La FIGC sta cercando le modalità giuste per riprendere il campionato di Serie A, e uno degli scenari possibili è quello di vietare le partite nelle regioni del Nord Italia, le zone più colpite dal virus.

La FIGC valuta una ripresa senza partite al Nord

Malagò ha invitato recentemente i presidenti delle federazioni a prendere delle decisioni. Gravina, presidente della FIGC, appare ora deciso a riprendere i campionati di calcio, consapevole che la scelta possa scontentare qualcuno. L’obiettivo, però, è avere una classifica regolare, un torneo concluso, anziché sospendere e vanificare quanto fatto fino ad ora. Un modo per tornare in campo c’è: giocare a porte chiuse. Ma non basta. Il numero uno della Federcalcio ha proposto di continuare il campionato senza giocare le partite al Nord, zona più a rischio. Questo significa che molte squadre cambieranno l’impianto delle proprie partite in casa.

Protocolli e controlli, così si può riprendere il campionato

Le squadre di Serie A, secondo La Gazzetta dello Sport, si sposterebbero rispettando le nuove disposizioni del protocollo. Così, lasciare uno stadio per un altro non sarà rischioso, poiché gli addetti ai lavori saranno sempre gli stessi e saranno sottoposti a rigidi controlli. Le squadre e gli staff tecnici vivranno in una specie di “bolla“. Milano e Bergamo, le città del campionato più colpite, dovrebbero chiudere San Siro e il nuovo Gewiss Stadium. Ipotesi che non entusiasma i club coinvolti.

Quindi, il campionato può essere portato al termine, i club settentrionali saranno chiamati a lasciare le proprie regioni e le partite saranno giocate negli stadi a porte chiuse nelle regioni del Centro-Sud. Non resta che convincere gli scettici, e non sono pochi.