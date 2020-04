Oroscopo di domani 17 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox del 17 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Questo è un momento in cui la tua economia dovrà essere rivista. Ti consiglio di fare molta attenzione per quel che riguarda il lavoro e la stessa tua situazione finanziaria. Alcune cose a cui eri abituato, nel tuo quotidiano, non saranno più disponibili.

Toro. Dovrai concederti un po’ di relax, perché questo è un periodo che ti sta mettendo sotto stress. Per quel che concerne le coppie, ci sono progetti in stand-by, ma che sono all’orizzonte.

Gemelli. Hai sempre visto il lavoro come via di fuga dalle tue giornate, in cui soffri un po’ la mancanza d’amore. Adesso è un momento in cui sei costretto, per forza di cose, a cambiare questa triste abitudine. Avvicinati alle persone a cui sei legato, vedrai che ti aiuterà.

Cancro. Progetti da rivedere, ma senza allarmarti. Al momento hai la fortuna di chi economicamente ti sta aiutando, Ti consiglio, come già detto, di cambiare un po’ quelli che sono i tuoi progetti.

Leone. Affidandoci alle stelle, ti dico che devi cominciare a guardarti un po’ intorno, sulle persone che ti circondano. Non perché ci sia chissà chi a mentirti, semplicemente perché le stelle indicano che devi cominciare a capire di più sulle persone che ci sono intorno a te.

Vergine. Rivoluzioni ed emozioni. Quest’anno è cominciato partendo da queste cose, adesso sarai pronto a rinunciare a qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox 17 aprile: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Periodo molto interessante per quel che concerne l’amore. Dissonanza tra Mercurio e Sole e questo indica che puoi affrontare le discussioni. Tra queste, c’è sicuramente la solita questione di chi vuole sempre farti fare ciò che desidera per sé stesso. Tu vai avanti per la tua strada e segui i tuoi progetti.

Scorpione. Ci sono momenti in cui hai bisogno di restare da solo, fa parte del tuo carattere. Decidi di allontanarti, in particolar modo quando ti fanno del male. L’incoraggiamento che ti arriva dal cielo è quello di rialzarti.

Sagittario. Per te che sei solito a passare più tempo fuori casa, rispetto alla situazione attuale che si vive con le misure restrittive, diventa difficile la convivenza con il tuo partner. E’ per questo che è adesso il momento in cui capirai cosa vuoi davvero accanto.

Capricorno. Novità in arrivo e può essere legato a qualsiasi cosa. Lavoro, casa, progetti di coppia. Questi problemi ti porteranno dello stress, ma è normale averne. L’importante sarà venirne fuori in questo complicato momento che stiamo tutti vivendo.

Acquario. Quel famoso cambiamento di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi, è finalmente arrivato. Adesso ti sei finalmente lasciato le cose che dovevi lasciarti alle spalle e sei pronto ad una nuova vita.

Pesci. Ci sono dei dubbi in merito a quel che è il tuo rapporto di coppia. La cosa che più ti consiglio, è di fare chiarezza, senza trattenerti troppo le cose.