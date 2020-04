Tweet on Twitter

OMS: in Italia è un massacro per i medici

Ultime OMS: in Italia c’è in atto un massacro per i medici. I morti restano ancora molti: 525 nelle ultime 24 ore. Più di 60mila test somministrati, positivo solo il 6,2%.

Tra i morti, altri cinque medici che hanno perso la vita per l’epidemia di Covid-19. Sono questi i numeri resi noti dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo).

Con questi numeri, il totale dei decessi sale così a 127. Ad oggi, sono deceduti per l’infezione da Covid-19 anche 31 infermieri e 9 farmacisti.

Ultime OMS: è un massacro per il nostro paesi

“Un massacro”. Così Ranieri Guerra dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) definisce quanto è accaduto in Italia ed è ancora in atto tra gli anziani colpiti da Covid 19 nelle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) in Italia. Un atto d’accusa da chi è anche consulente del ministro della Salute.

Adesso l’organizzazione chiede conto al Governo su “cosa è successo e come mai”. “Un massacro”, appunto, con centinaia, probabilmente migliaia di morti nelle case di cura che non sono stati nemmeno rilevati dai dati in possesso del Viminale.

Tutti è successo a differenza ad esempio della Francia dove sono riusciti a tamponare l’epidemia che in Italia ha numeri incredibili, di cui il Pio Albergo Trivulzio di Milano è solo il caso più eclatante.