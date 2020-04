Notizie Lazio, l’agente di Immobile: “Può battere Higuain”

Ultime Lazio | Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Sportiva del suo assistito e della sua splendida stagione:

“Tutti ci auguriamo che Ciro riesca a battere il record di gol detenuto da Higuain. In caso poi di Rolex ne regala anche due a tutta la squadra. Dove Ciro ha avuto fiducia ha sempre fatto bene. Come quando giocava nella Juventus Primavera o nelle sue esperienza a Pescara e Torino, ha sempre fatto il meglio”.

Ultime Lazio, parla Immobile non vede l’ora di tornare in campo

Negli ultimi tempi Ciro non aspetta altro che il ritorno in campo. Il calciatore piace da tempo a diverse big. Tra queste anche il Napoli come confermato dallo stesso agente. La Lazio lotta per lo Scudetto grazie soprattutto ai suoi gol e alle sue giocate. Non è passato inosservato nemmeno nella sua città d’origine, Napoli, in cui il Presidente De Laurentiis lo riporterebbe volentieri. L’attaccante piace al Napoli da anni e non è più un mistero. Ma l’affare, per più motivi, non si è mai concluso. Nel calcio, però, si sa, non c’è momento in cui le cose non possano cambiare e gli azzurri cercano un bomber puro per la prossima stagione e potrebbero provarci per l’attaccante.