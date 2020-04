Tweet on Twitter

Notizie Carpi, Bonacini guarito dal Coronavirus: “Tosse devastante”

Ultime Carpi | Stefano Bonacini, presidente del Carpi Calcio e dell’azienda di abbigliamento Gaudì, ha parlato dei suoi giorni di coronavirus malattia dalla quale per fortuna è guarito dopo oltre un mese di cure tra isolamento in casa e ricovero al Policlinico di Modena.

Le parole di Bonacini

Per fortuna oggi il secondo tampone al quale è stato sottoposto è risultato positivo al COVID-19 ed il numero uno del club emiliano ha voluto ringraziare tutti.

Queste le sue dichiarazioni all’emittente TRC MODENA, alla quale il cinquantaseienne si è raccontato:

“I primi indicatori ci furono oltre un mese fa, con una febbre bassa che riuscivo in qualche misura a tenere controllata. Non mi sentivo bene ed ho subito deciso di chiedere il tampone che ha dato esito positivo. Durante quella settimana la situazione è precipitata, la febbre è salita a 39 o 39,5. Io non riuscivo più a respirare ed avevo molta tosse. E a quel punto mi hanno ricoverato.



L’ingresso nel reparto infetti è stato il momento più brutto. Avevo la febbre a 39,5, faticavo a respirare e mi hanno messo l’ossigeno. La temperatura faceva fatica a scendere ed avevo una tosse devastante. Quei 3-4 giorni di ricovero sono stati tremendi.



Dopo sei giorni la febbre è passata e mi hanno spostato per mia fortuna in osservazione nel reparto di Medicina 1 Covid-19. Ho reagito alle cure, ma ho avuto anche fortuna perchè ho trovato un’equipe di medici che mi ha salvato.



A Pasquetta ho fatto il secondo tampone ed è stato negativo, il momento è stato bellissimo”.