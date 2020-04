Notizie Brescia, Balotelli: “Le cose vanno meglio ma penso sia difficile che si esca”

Ultime Brescia | Mario Balotelli, attaccante del Brescia, ha parlato nel corso di una diretta Instagram con Thierry Henry:

Le parole di Mario Balotelli

“Mi sto allenando, onestamente non è semplice continuare. Spero che tutto questo finisca presto. Adesso sembra che le cose stiano andando meglio, un poco, ci dicono che forse alla fine del mese potremo uscire, ma io dubito che sarà veramente così in Italia. Se le persone dovessero tornare fuori, allora ci saranno nuovi contagi e la spirale potrebbe cominciare di nuovo.

Non lo so, sembra non ci sia una fine. Il miglior campionato in cui ho giocato è senza dubbio la Premier League, mi piace molto. Il calcio è fantastico, i tifosi pure. Ci sono paparazzi, giornalisti, ma il modo in cui le persone dicono ciao è diverso, non è pazzo. Ho avuto anche problemi di cibo, di guida in Inghilterra, ma è sicuramente il miglior campionato che ci sia”.

Il futuro di SuperMario il prossimo anno potrebbe essere lontano da Brescia. Il contratto firmato con la squadra della sua città è di 3 anni, ma in caso di retrocessione sembra difficile che l’attaccante resti ancora in Lombardia al termine del campionato. Il presidente Massimo Cellino potrebbe decidere anche di liberarlo a zero.