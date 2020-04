News Italia: terremoto a Piacenza, scosse avvertite anche a Milano e Genova

News Italia: magnitudo di 4.2 in provincia di Piacenza

News Italia Terremoto | L’Italia non sta di certo attraversando un momento semplice, specie vista l’attuale emergenza che sta colpendo la nostra nazione. Il Coronavirus ha avuto un impatto devastante sulla nostra vita di tutti i giorni, e come se non bastasse nelle ultime ore è arrivata l’ennesima brutta notizia: un terremoto di magnitudo 4.2 si è infatti abbattuto in provincia di Piacenza, con una profondità di 3km.

La scossa è stata avvertita anche a Milano e Genova, ed è stata seguita da altre due, sempre nella stessa area (di grado 2.0 e 3.5, secondo le prime stime). Tutto questo alle ore 11.42 di oggi. Questa la notizia riportata dal Corriere della Sera.

Terremoto: nessuna segnalazione di danni

Un terremoto a ciel sereno quello che si è palesato al Nord Italia, e che stando alle stime pare non abbia causato troppi danni. La direttrice dell’agenzia regionale di Protenzione Civile dell’Emilia-Romagna, Rita Nicolini, ha infatti rilasciato delle importanti parole all’Ansa:

“Non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione di danni, ma stiamo facendo le opportune verifiche. Al momento non risultano persone ferite, è stata una scossa breve ma molto intensa. C’è stata grande paura, siamo lo sconforto si è andato a sommare, per un attimo il virus è passato in secondo piano”