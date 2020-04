News Inter, Moratti: “Il calcio è poco unito”

News Inter – Moratti | Sono diverse le idee che vengono fuori in questo momento particolare che sta vivendo anche il calcio. Sì, perché l’emergenza legata al Coronavirus va a riflettersi inevitabilmente anche a quel che concerne il mondo del pallone. A parlare, a tal proposito, è Massimo Moratti, ex patron del club nerazzurro. L’ex numero uno dell’Inter è intervenuto a Teleradiostereo, criticando un po’ quello che è l’attuale mondo del calcio, poco unito nelle decisioni, secondo lo stesso uomo veneto. Di seguito, le sue parole pungenti al mondo del pallone.

Notizie Inter, le parole di Massimo Moratti

Tuona l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, sulla questione legata alla ripresa del calcio. A tutto tondo, ai microfoni dell’emittente radiofonica, si esprime così: “Si prova a venir fuori da questo momento di crisi. E’ chiaro che ci sono stati degli errori fatti in Lombardia, ma trovo poco simpatico fare dei processi adesso. Giusto criticare, ma trovo ancor più giusto dare merito a chi lavora 24 ore al giorno rischiando la propria salute. Ciò che trovo brutto è quello che si fa nel mondo del calcio, alcuni atteggiamenti non mi piacciono. C’è poca unione in un momento in cui bisognerebbe averla. Ognuno guarda in casa propria, questa smania di voler ripartire, è molto pericolosa. I calciatori vanno difesi, rappresentano un patrimonio delle società”.