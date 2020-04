Il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha espresso il suo parere sulla confusione che si è generata per la ripresa del campionato di Serie A.

La Serie A secondo Malagò: “Bisognava produrre un accordo condiviso per decidere la ripresa”

Secondo il Presidente del Coni, attorno al mondo calcio si è parlato solo di tagli degli stipendi, di accordi inesistenti e protocolli da attuare. Niente di concreto, solo parole al vento. Malagò ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in merito alla ripresa delle attività agonistiche: “Quello che manca alla Serie A è un piano preciso, chiaro, praticabile e convincente. Il presidente della Figc Gravina lo sento tutti i giorni, e capisco le difficoltà nel voler portare a termine la stagione“. Il numero uno del comitato olimpico nazionale ha dichiarato cosa avrebbe voluto fare: “Avrei chiuso tutti dentro una stanza: Figc, assocalciatori, allenatori, tv, Uefa e Fifa. Bisognava concludere degli accordi condivisi“.

Malagò: “Allenamenti per tutti, sia per sport di squadra che individuali”

Sulla questione allenamenti Giovanni Malagò è abbastanza chiaro: “Spero che il Governo autorizzi quanto prima la ripresa degli allenamenti. Auspicavo per Pasqua, ma hanno convenuto che la data giusta sia il 4 maggio. E’ necessario non tenere fermi per troppo tempo tutti gli atleti, a prescindere dalla data di inizio delle singole competizioni sportive. Attenzione – prosegue il presidente – quando parlo di allenamenti intendo per tutti, sia per sport di squadra che per quelli individuali. Mi sono opposto all’idea di far cominciare prima gli sport collettivi, devo tutelare tutte le 387 discipline sportive di Casa Coni“.