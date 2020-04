La Lega Serie A risponde a Malagò: “Stupiti da tanta leggerezza”

La Lega che raccoglie tutti i club di Serie A ha risposto con un comunicato ufficiale alle dichiarazioni di questa mattina di Giovanni Malagò.

Serie A, la risposta della Lega a Malagò

Il presidente del CONI ci era andato giù pesante nella sua intervista al Corriere dello Sport, accusando la Lega in modo diretto. La replica non si è fatta aspettare ed è arrivata con una nota ufficiale, nella quale si manifesta “stupore per la leggerezza e l’ingerenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò nel descrivere, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, i rapporti tra la stessa Lega e i licenziatari dei diritti televisivi“.

Nel testo si legge come il contatto con le tv sia costante da quando è cominciata l’emergenza covid-19; viene inoltre specificato che ci sono dei contratti a regolare la materia. Allo stesso modo, prosegue il contatto con la FIGC e la stessa UEFA, per valutare tutte le opzioni assieme ad ECA e FIFA. Dopo aver chiarito quindi che la Lega si sta muovendo, arriva un’ultima stoccata a Malagò: “Si spera che in un momento così difficile per il Paese ogni Istituzione si metta al lavoro con spirito costruttivo, in responsabilità al bene comune, senza creare situazioni di conflitto che danneggino qualsiasi progetto”.

