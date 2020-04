FIGC, sospesi tutti i campionati giovanili

FIGC, presa la decisione. Dopo le continue riunioni di questi giorni, i vertici del calcio nazionale hanno preso la prima decisione. È di oggi la notizia che i campionati giovanili sono sospesi definitivamente per via dell’emergenza Coronavirus.

Il comunicato è stato diramato dalla stessa FIGC sul proprio sito ufficiale.

Ultime FIGC: il comunicato

Questo il testo del comunicato della FIGC in merito alla sospensione:

“Il Presidente Federale delibera di sospendere definitivamente lo svolgimento del Campionato Nazionale Primavera organizzato dalla Divisione Calcio Femminile e dei seguenti Campionati destinati ai settori giovanili organizzati dalla FISC e Scolastico, programmati per la stagione sportiva 2019/2020:

– Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C

– Tornei Giovanili a carattere nazionale, anche le relative fasi interregionali e fasi finali Under 14 PRO e Under 13 PRO

– Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15 relative ai Dilettanti.

– Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore