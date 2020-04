Coronavirus, trasporti: ecco come ripartiranno bus e treni nella fase 2

Coronavirus, trasporti: ecco come si eviteranno gli assembramenti nella “fase due”

Coronavirus – Trasporti | L’Italia si prepara a venir fuori da questa situazione tremenda che si sta vivendo, legata al Coronavirus. Per uscire dall’epidemia toccherà pazientare e, dal 4 maggio in poi, potrebbero mutare alcune restrizioni vissute ad oggi. Nuove normative colpiranno i trasporti, con bus e treni che non vedranno più affluenza. L’idea sarebbe addirittura quella di installare all’interno degli impianti dei veri conta-persone, per garantire maggiore sicurezza nella salute di ogni cittadino italiano. Dunque, il Coronavirus cambia le abitudini degli italiani. Niente più affollamenti per i mezzi pubblici nelle ore di punta. Le riportano i colleghi de La Repubblica, le parole del Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli. Quelle che seguono, sono le sue parole.

Ministro Dei Trasporti, le parole di Paola De Micheli

Prevede le mosse del Governo, il Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli: “Vogliamo potenziare l’efficienza dei trasporti, seguendo le normative. Avremo una modifica sulle frequenze degli orari di punta”. Sarà un’Italia diversa quella che vivremo, con una nuova idea legata all’introduzione di un app che andrà ad occuparsi di evitare gli assembramenti all’interno dei mezzi di trasporto, proprio per la salute dei cittadini. Come rivela lo stesso Ministro, nuovi controllori sui mezzi di trasporto, avranno il compito di evitare di far salire diverse persone, quando il numero massimo delle stesse consentite sul mezzo, sarà raggiunto”.