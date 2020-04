Coronavirus OMS Europa | L’Europa sta vivendo una fase molto delicata della propria esistenza. Il Coronavirus non si arresta e provoca danni enormi, con numeri che diventano sempre più spaventosi, giorno dopo giorno. L’Italia, intanto, ha avviato la Fase 2 e nei prossimi giorni è prevista la riapertura di altre attività produttive e commerciali. L’OMS, però, avvisa l’intera Europa del forte rischio di ricaduta.

Coronavirus, OMS: “L’Europa è nella tempesta, non abbassi la guardia”

Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità, nella conferenza stampa dedicata ai numeri mondiali della pandemia, ha parlato della situazione europea.

“L’Europa resta nell’occhio del ciclone della pandemia di coronavirus. Non possiamo abbassare la guardia. Negli ultimi 10 giorni il numero dei casi registrati in Europa è quasi raddoppiato ed ha quasi raggiunto il milione. Questo significa che il 50% circa del peso globale rappresentato dal Covid-19 ricade su questo continente. Purtroppo oltre 84mila persone in Europa hanno perso la vita per il virus”.

OMS: “Italia in miglioramento, altri Paesi a forte rischio”

La situazione italiana è in miglioramento, lo afferma la stessa OMS che però avvisa tanti altri paesi europei del rischio che si incorre a sottovalutare il virus.

“La nuvola del Coronavirus è ancora presente sull’Europa. I numeri ci dicono che la situazione sta migliorando in molti paesi. In Italia, Francia, Spagna e Svizzera il trend è in calo mentre in altri paesi il picco non è ancora stato raggiunto. Non ci sarà un ritorno alla normalità in breve tempo“.