Coronavirus, tragedia in Nigeria: esercito uccide 18 persone per violazione della quarantena

Coronavirus: Nigeria, 18 vittime dell’esercito

Coronavirus Nigeria | Il Coronavirus continua ad essere una vera e propria spina nel fianco in questo momento. La situazione, soprattutto in Italia, è davvero drammatica, e anche nelle altre nazioni continuano a salire i casi di contagio e di decessi. La quarantena è stata imposta a tutti, e spesso è capitato che qualcuno non abbia rispettato tutte le regole, andando incontro a sanzioni anche severe. E’ il caso della Nigeria, in cui l’esercito si è fatto sentire parecchio sugli intransigenti: pare infatti che le vittime dell’esercito siano state di più rispetto a quelle da Covid-19. Il motivo? Far rispettare il lockdown.

La denuncia arriva dalla Commissione nazionale per i diritti umani che, riporta Adnkronos, ha spiegato di aver ricevuto 105 denunce di incidenti e violazioni di diritti umani ad opera delle forze di sicurezza”in 24 dei 36 Stati della Nigeria e ad Abuja. I decessi per Coronavirus sono stati 12 totali in Nigeria, ben 18 invece i casi extragiudiziali.

Coronavirus: momento decisivo

In Nigeria la situazione sta degenerando, e intanto anche in Europa continuano le drastiche restrizioni. Nonostante il lieve miglioramento, adesso si sta entrando lentamente nella fase decisiva, e a specificarlo è stato l’OMS. Questo l’importante annuncio riportato dalla nostra redazione.