A Napoli cresce il numero di infetti in alcune aree, soprattutto nella quinta municipalità, dove i vicini di casa di un palazzo hanno cominciato a frequentarsi e così si è sviluppato un contagio porta a porta.

Il contagio porta a porta: nuovo focolaio a Napoli

Negli ultimi giorni è cresciuto il numero di positivi al Coronavirus in alcune aree del capoluogo campano. Gli infetti hanno tutti un fattore che li accomuna, ossia abitano tutti nello stesso palazzo. Non potendo uscire di casa per rispettare la quarantena, diverse famiglie di uno dei palazzi della quinta municipalità di Napoli, l’Arenella, hanno cominciato a frequentarsi e così è scoppiato un contagio porta a porta. Il Mattino riporta che gli abitanti del palazzo in questione non hanno rispettato il distanziamento sociale, e così hanno creato un nuovo piccolo focolaio.

Nell’Arenella non è l’unico caso: contagiati anche a Chiaia

A quanto pare, non solo nel quartiere Arenella è avvenuto questo spiacevole inconveniente. Anche a Chiaia, prima municipalità del Comune di Napoli, c’è un edificio con almeno un positivo ad ognuno dei tre piani. Dopo un mese e più di sforzi comunicativi e divieti per costringere le persone a restare a casa, sembra non esserci speranza. La gente ha ovviato la quarantena frequentandosi con i propri vicini, senza tener conto del pericolo e della possibilità di creare focolai pericolosi.