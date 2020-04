Coronavirus, è morto Luis Sepuvelda: lutto nel mondo della letteratura

Coronavirus Sepuvelda | Non ce l’ha fatta Luis Sepuvelda: lo scrittore cileno si è spento in un ospedale delle Asturie all’età di 70 anni. Anche la moglie era contagiata dopo il ritorno da un viaggio in Portogallo.

Coronavirus, morto Luis Sepuvelda: lutto nel mondo della letteratura

Lo scrittore cileno viveva da tanti anni a Gijon, in Spagna e a fine febbraio partecipò ad un festival letterario, il Povoa do Varzim al festival Correntes d’Escrita, in Portogallo, accompagnato dalla moglie. Entrambi, dopo il ritorno in Spagna, erano stati presi in custodia dalle equipe mediche asturiane per i diversi controlli e lo scrittore era risultato il primo caso di contagio ad Oviedo, dove poi è stato ricoverato.

Leggi anche – Coronavirus, Von der Leyen chiede scusa all’Italia

Sepùvelda, lo scrittore dei sogni

Luis Sepuvelda è apprezzato per “Il Potere dei sogni”, “Cronache dal cono Sud”, “Patagonia Express” e soprattutto per il dolcissimo “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”.

La sua vita si è sempre distinta per gli “errori” che lo portarono a girare il mondo intero, partendo dal Cile. Dalla Russia alla Spagna con mille ispirazioni da ogni angolo del mondo. Tra le varie attività collabora con l’Unesco per cui studia l’impatto dell’occidente sulla popolazione di indios Shuar; vive in Amazzonia e da qui trarrà spunto per “Il vecchio che leggeva Romanzi d’amore”.