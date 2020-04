Coronavirus, Fontana: “Giusto pensare alla riapertura graduale”

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Coronavirus: Fontana sulla riapertura dell’Italia

Coronavirus Fontana | L’Italia continua ad essere soggiogata dal Coronavirus, e i casi di contagio, seppur siano diminuiti rispetto a qualche settimana fa, continuano ad essere preoccupanti. La nostra nazione resta la più colpita, e il lieve miglioramento ha suscitato in alcuni un impeto di ripresa. La Regione Lombardia, senza dubbio la più devastata, vorrebbe lavorare sulla riapertura, e a dirlo è stato il Presidente Fontana. Queste le sue parole rilasciate in un’intervista a Sky Tg24:

“Ho sempre cercato di seguire le regole, ma dato che mancano 19 giorni al 4 maggio penso sia giusto iniziare a pensare ad una riapertura. Speriamo arriverà il consenso delle autorità scientifiche, sempre con le giuste condizioni per ricominciare. La ripresa deve essere graduale, e questo anche grazie all’utilizzo dello smart-working. I pazienti malati come sapranno di non essere più positivi? Stabiliremo ulteriori dettagli, sicuramente saranno tutti sottoposti ad un tampone. Le attività che riapriranno saranno decise esclusivamente dal Governo”.

Italia: possibile la riapertura?

Il presidente della Regione Lombardia si è espresso chiaramente sulla questione riapertura, ma questa idea non è di certo condivisa da tutti. Il rischio è ancora molto alto, e soltanto il Governo potrà decidere le sorti della nostra Nazione. Intanto anche l’OMS ha voluto esprimersi, questo quello riportato dalla nostra redazione.