Champions League: finale il 29 agosto, la nuova idea

Champions League: la finale potrebbe giocarsi il 29 agosto. Come riportato in Inghilterra, la UEFA starebbe pensando a nuove date per assegnare la coppa. Martedì 21 un incontro con le 55 federazioni affiliate, giovedì 23 il Comitato Esecutivo Uefa. Appuntamenti importanti, ma non determinanti dal momento che a dettare gli eventuali calendari della ripresa saranno sono i medici impegnati nella lotta al Coronavirus. Ovvio, però, che a Nyon, così come accade in ogni Federazione nazionale, si continua a studiare come fare per ultimare la stagione.

Per questo, come riportato dal “Telegraph”, l’Uefa pensa a una finale di Champions il 29 agosto e tre giorni prima quella di Europa League. I quarti di finale si disputerebbero il 28 e 29 luglio.

Prima, tuttavia, vanno giocati i ritorni degli ottavi visto che bisogna ancora disputare Juventus-Lione (0-1 all’andata), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern Monaco-Chelsea (3-0) e Barcellona-Napoli (1-1).

Gli ultimi sviluppi relativi ai campionati nazionali, alla Champions e all’Europa League saranno valutati in due appuntamenti europei che la UEFA ha già convocato.

Ultime UEFA: la decisione

Martedì 21 aprile si terrà una sessione informativa per i segretari generali delle 55 federazioni affiliate e due giorni più tardi, il 23, si riunirà in videoconferenza il Comitato esecutivo della Uefa che parlerà dell’impatto dell’epidemia di Coronavirus sul calcio europeo.